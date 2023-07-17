Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без России

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей в понедельник.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в понедельник, передает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что Украина не заключала никаких соглашений с Россией, а договоренность об экспорте зерна подписана с Турцией и ООН.

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать без России и в дальнейшем... Остается она действующей. Единственное, что остается сейчас – это ее аккуратное выполнение, решительное давление мира на государство-террориста", – отметил Зеленский.

Он анонсировал, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

"Украина, ООН, Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. И это нужно для всех в мире", – добавил президент.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.