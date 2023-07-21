Глава Еврокомиссии похвалила "удивительный" темп реформ в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отметила значительный темп осуществления Украиной реформ в то время, когда она защищается от полномасштабного российского вторжения.

Слова фон дер Ляйен во время выступления в Нью-Йорке цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметила председатель Еврокомиссии, Украина работает над рядом реформ – "от независимости судебной системы до борьбы с коррупцией, от прав меньшинств до свободы СМИ".

"Должен сказать, что очень приятно видеть, как быстро и решительно Украина внедряет эти реформы, несмотря на войну. Они защищают свою страну и осуществляют реформы", – подчеркнула она.

На прошлой неделе фон дер Ляйен выразила убеждение, что Украина быстро достигнет успеха в процессе вступления в ЕС, если текущий темп реформ будет сохранен.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины по пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

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