Фон дер Ляйен: Украина достигнет успеха на пути в ЕС очень скоро, если сохранит темп реформ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Украина быстро достигнет успеха в процессе вступления в ЕС, если текущий темп реформ будет сохранен.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", она сказала по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

Она отметила, что как президент Еврокомиссии не может комментировать вопрос членства Украины в НАТО, однако отметила успехи Киева на пути к членству в ЕС.

"Скорость, с которой Украина движется на пути к членству в ЕС, впечатляет. Это процесс, который основан на заслугах, и энтузиазм и интенсивность, с которыми Украина реформируется, быстро приближают ее к членству в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

"Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят скорость, успех будет скоро. Это прекрасный пример того, как можно быстро двигаться к членству в ЕС, если вы выполняете необходимые требования", – добавила она.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что представить ЕС без Украины, Молдовы и Западных Балкан уже невозможно.

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