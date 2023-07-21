Голова Єврокомісії похвалила "дивовижний" темп реформ в Україні

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю відзначила значний темп здійснення Україною реформ у час, коли вона захищається від повномасштабного російського вторгнення.

Слова фон дер Ляєн під час виступу в Нью-Йорку цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ – "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".

"Мушу сказати, що дуже приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує ці реформи, незважаючи на війну. Вони захищають свою країну і здійснюють реформи", – підкреслила вона.

Минулого тижня фон дер Ляєн висловила переконання, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до ЄС, якщо поточний темп реформ буде збережений.

Нагадаємо, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

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