Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови збережуться.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у семирічному прогнозі організації.

Зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу, але ключовими чинниками, які гальмують цей процес є російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

"Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029)", - йдеться у документі.

В документі уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Серед ключових чинників того, як російське вторгнення в Україну впливає на цивільну авіацію, Євроконтроль називає загальне погіршення економічної ситуації, зокрема, пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв, високу інфляцію і падіння загального рівня довіри.

Також зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.

Нагадаємо, у вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M.