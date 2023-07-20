Летать в Европе все еще дешевле, чем ездить поездами - исследование

Железнодорожные путешествия в пределах Европы остаются на 71% дороже авиаперелетов.

Об этом свидетельствует исследование Greenpeace, о котором рассказывает издание Politico, сообщает "Европейская правда".

В отчете сравнивают цены на авиарейсы и поезда на 112 европейских маршрутах, и выяснилось, что путешествие поездом было дешевле перелета только в 23 случаях.

В результате, несмотря на то, что авиаперелеты производят больше парниковых газов, чем путешествия поездом, люди часто выбирают первый вид транспорта.

В Польше путешествие поездом стоит вдвое дешевле, чем перелет самолетом. Самой дорогой страной для железнодорожных путешествий является Великобритания, где путешественники платят в четыре раза больше за поездку на поезде, чем за перелет самолетом.

Например, путешествие из Барселоны в Лондон на поезде стоит около 384 евро, тогда как перелет может стоить всего 12,99 евро, говорится в отчете.

Барселона-Лондон является третьим по популярности маршрутом на короткие расстояния в Европе, и "перевод этих рейсов на железную дорогу позволил бы сэкономить 461 тысячу тонн вредных парниковых газов, что эквивалентно годовому объему выбросов 303 тысяч автомобилей", – говорится в исследовании.

Из-за "субсидий, которые получают авиакомпании, они могут предлагать необоснованно низкие цены", – отмечает Greenpeace.

80% маршрутов, охваченных исследованием, эксплуатируют лоукосты.

Путешествовать по Европе поездом также сложнее, поскольку пассажирам приходится заранее бронировать билеты у разных операторов в разных странах.

Чтобы сделать путешествия более дружественными к климату и доступными, Greenpeace требует введения "общеевропейского билета, действительного для всех видов общественного транспорта".

Напомним, в мае во Франции начало действовать правительственное постановление, которое запрещает внутренние авиарейсы для поездок, которые можно осуществить менее чем за два с половиной часа на поезде.

Решение запретить короткие авиаперелеты во Франции приняли еще в 2021 году. Но некоторые авиакомпании обратились в Европейскую комиссию с просьбой установить, является ли оно законным.