Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України, щойно авіапростір стане безпечним

Лоукостер Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України після того, як повітряний простір держави оголосять безпечним.

Про це повідомили в аеропорту "Бориспіль" після робочого візиту до Києва керівників авіакомпанії, пише "Європейська правда".

Повідомляють, що Ryanair має намір залучити значні кошти в Україну та очолити відновлення українського ринку авіаперевезень, інвестувавши близько 3 мільярдів доларів і розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України – в Києві, Львові та Одесі.

Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним, зазначено у повідомленні.

"Вже зараз ми працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, які дозволять швидко запустити літаки. Вдячний за лідерство у відновлення нашої авіагалузі, конкретні пропозиції та рішення компанії Ryanair – відданому партнеру України", – підсумував зустріч віцепрем’єр-міністр з питань відновлення Олександр Кубраков.

Ryanair – перша міжнародна авіакомпанія, керівники якої прибули до України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Під час візиту керівництво Ryanair відвідало аеропорт "Бориспіль", оглянувши стан терміналів, зони видачі багажу та реєстрації пасажирів, зони очікування пасажирів та посадки у літак, пункти контролю і перони.

"Ryanair залишається відданим партнером у відновленні та інвестуванні в Україну. Сьогодні я побачив, що в складних умовах війни, команда аеропорту "Бориспіль" демонструє свій професіоналізм та повністю готова до найшвидшого відновлення польотів", - зазначив головний виконавчий директор Ryanair Group Майкл О’Лірі.

Україна 24 лютого 2022 року повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.

Раніше Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) спрогнозувала обмеження польотів над Україною до 2029 року.