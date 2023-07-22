Орбана на фестивале Тушваньош встретили румынские националисты

Ориентировочно 50-60 националистов с румынскими флагами пытались попасть на территорию фестиваля Тушваньош в курортном румынском городке Беиле Тушнад, где выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Telex.

Отмечается, что полицейский кордон перегородил протестующим путь, а сам Орбан назвал их "румынскими армиями".

После выступления венгерского лидера протесты националистов, которые размахивали румынскими флагами, стали еще громче.

Сообщается, что венгерские участники мероприятия в ответ спели гимн секеев (этнической группы мадьяров в Румынии), когда микроавтобус Орбана пытался выехать с места проведения мероприятия, безопасность которого обеспечивало большое количество румынских спецназовцев.

Напомним, премьер-министр Венгрии заявил, что МИД Румынии направил ему письмо, в котором рассказал, о чем нельзя говорить в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном румынском городке Беиле Тушнад.

В 2022 году на этом же мероприятии Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, которая немедленно вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Многолетняя советница Орбана Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".