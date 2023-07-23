"Откуда готовілось нападєніє": Лукашенко привіз Путіну карту польських військ поблизу кордону  

Александр Лукашенко привіз на зустріч з президентом Росії мапу розташування польських військ біля кордону Польщі та побачив загрозу у тому, що Варшава з появою вагнерівців у Білорусі перемістила війська до східного кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко заявив, що спеціально привіз на зустріч із Путіним "карту про перекидання сил Польщі до кордонів Союзної держави".

"Ми бачимо, готується грунт. Скажімо, одна з бригад розташувалася за 40 км від Бреста. Стояли за 500 км, перекинули до 40. Карту я покажу, ми все це бачимо. І трохи більше 100 кілометрів від Гродно – друга бригада. Ну, дивізія. Але поки бригади підішли", – сказав Лукашенко.

Він також пригадав новину про те, що у Польщі відкрилася майстерня для обслуговування переданих Україні танків Leopard.

"І Жешув активізується, аеродром, куди перекидають техніку і далі її перекидають на території Польщі (напевно, Лукашенко мав на увазі "України" – Ред.)

Перед тим він розповідав, що вагнерівці у Білорусі нібито просять його "пустити їх на захід", тому що вони "хочуть на екскурсію у Жешув і Варшаву", але їх планують і далі залишати у центрі країни.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".