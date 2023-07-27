Белый дом: Контрнаступление Украины не замерло, ВСУ идут вперед

В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление двигается медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Об этом на брифинге сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина сама признала, что контрнаступление ВСУ продвигается "не так далеко и не так быстро, как хотелось бы".

"Тем не менее, они двигаются. Это не патовая ситуация, они не замерли", – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что США предоставили украинцам "все, что они просили" перед началом контрнаступления и продолжали предоставлять в течение этих операций.

"Они получили все, что просили, и продолжают получать все, что просили сейчас. Я признаю, что они хотят большего. И мы говорили о F-16 – тренировки начнутся вскоре и, надеемся, за ними последуют собственно самолеты. Но у них есть танки. У них есть артиллерия. У них есть HIMARS. И мы будем продолжать работать с ними ежедневно, пытаясь удовлетворить их потребности как можно лучше", – добавил Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, вместо этого нужно давать больше оружия и помощи.