ЕС осудил сожжение Корана в Дании и Швеции: нетерпимости не место в Евросоюзе

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением подобных действий.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ЕС еще раз заявляет о своем решительном и категорическом неприятии любой формы подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости.

"Уважение к разнообразию является основной ценностью Европейского Союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным сообществам", – подчеркнул он.

По его словам, осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, оскорбляет, выражает пренебрежение и является явной провокацией.

"Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском Союзе", – говорится в заявлении

Боррель подчеркнул, что ЕС отстаивает свободу религии или убеждений и свободу выражения взглядов, как за рубежом, так и дома; но не все, что является законным, является этичным.

"Пришло время объединиться ради взаимопонимания и уважения. Эти действия, совершенные отдельными провокаторами, только на пользу тем, кто хочет разделить нас и наши общества", – заявил он.

Накануне ультраправая группа "Датские патриоты" устроила вторую за два дня подряд акцию по сожжению Корана в Копенгагене.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.