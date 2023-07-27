Лайнер с россиянами после "гостеприимного" приема отправился из Батуми на два дня раньше

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, отплыл из грузинского города Батуми в четверг вечером – на два дня раньше графика – под давлением местных протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Netgazeti.

Жители Батуми собрались возле круизного лайнера, прибывшего из Сочи днем ранее, в 21:00 по Киеву. Они скандировали "Российский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

ФОТО: NETGAZETI

Присутствующие на пристани, где пришвартовался Astoria Grande, также исполнили гимн Грузии.

ФОТО: NETGAZETI

Во время акции в одной из кают лайнера появился российский флаг, но вскоре его убрали. Через час после протеста Astoria Grande в конце концов покинул порт.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki — ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) July 27, 2023

Возмущение жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

В Агентстве морского транспорта Грузии накануне заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande имеет коммерческий характер. Лайнер зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

Напомним, этой весной Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

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