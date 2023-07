Лайнер с россиянами после "гостеприимного" приема отправился из Батуми на два дня раньше

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, отплыл из грузинского города Батуми в четверг вечером – на два дня раньше графика – под давлением местных протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Netgazeti.

Жители Батуми собрались возле круизного лайнера, прибывшего из Сочи днем ранее, в 21:00 по Киеву. Они скандировали "Российский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Присутствующие на пристани, где пришвартовался Astoria Grande, также исполнили гимн Грузии.

Во время акции в одной из кают лайнера появился российский флаг, но вскоре его убрали. Через час после протеста Astoria Grande в конце концов покинул порт.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki