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Лайнер с россиянами после "гостеприимного" приема отправился из Батуми на два дня раньше

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Четверг, 27 июля 2023, 22:05

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, отплыл из грузинского города Батуми в четверг вечером – на два дня раньше графика – под давлением местных протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Netgazeti.

Жители Батуми собрались возле круизного лайнера, прибывшего из Сочи днем ранее, в 21:00 по Киеву. Они скандировали "Российский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

 
ФОТО: NETGAZETI

Присутствующие на пристани, где пришвартовался Astoria Grande, также исполнили гимн Грузии.

 
ФОТО: NETGAZETI

Во время акции в одной из кают лайнера появился российский флаг, но вскоре его убрали. Через час после протеста Astoria Grande в конце концов покинул порт.

Возмущение жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

В Агентстве морского транспорта Грузии накануне заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande имеет коммерческий характер. Лайнер зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

Напомним, этой весной Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

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