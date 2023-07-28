Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из российского Сочи и протесты, которые оно вызвало.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам грузинского президента, прибытие лайнера из Сочи является российской провокацией, в то время как президент РФ Владимир Путин блокирует свободное судоходство в Черном море.

"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации – российского круизного лайнера, заходящего в грузинский порт Батуми", – подчеркнула Зурабишвили.

Она добавила, что безопасность Черного моря является жизненно важной для Украины, Грузии и Евросоюза.

Накануне куизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинское Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше плана.

В Агентстве морского транспорта Грузии перед этим заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Лайнер зарегистрирован на Сейшельских островах по имени Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

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