В Грузию еще раз прибудет лайнер из РФ: ожидают сторонников Путина и войны

В грузинский порт Батуми 31 июля снова прибудет круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами, среди которых ожидаются звезды телеканала RU.TV с выступлениями на сцене корабля.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Среди пассажиров Astoria Grande, который снова прибудет в Батуми, упоминается участник марафона "Zа Россию" в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, сторонник аннексии Крыма Россией и выдвижения Путина в президенты РФ в 2018 году, а также бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, против которого Украина ввела санкции.

Также на лайнере ожидается российская музыкальная группа "Тестостерон", которая выступала перед военнослужащими ВС РФ в военном госпитале Минобороны России в Нижнем Новгороде, а также Семеновским полком в Москве.

Еще одним артистом на Astoria Grande будет белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году и поддерживает агрессивную политику РФ.

Согласно расписанию, лайнер выйдет из Сочи 29 июля. Его пассажиры могут оставаться на судне до его отбытия из Батуми и не пересекать границу Грузии.

27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что гордится людьми, которые вышли на протест в Батуми, а прибытие лайнера из Сочи она назвала российской провокацией.

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