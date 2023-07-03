Шольц прокомментировал высокие рейтинги "Альтернативы для Германии"

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поддержкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которая достигла самого высокого показателя за время опросов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, которое приводит Tagesschau.

"Правые популистские партии существовали всегда, во многих европейских странах, в том числе и в Германии", – сказал Шольц.

По его словам, рецепт борьбы с ними заключается в том, чтобы предложить хорошую перспективу будущего для страны.

Он также подчеркнул, что другие партии не могут иметь никакого сотрудничества с "Альтернативой для Германии".

На прошлой неделе представитель AfD Роберт Сессельманн победил во втором туре выборов главы района Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия.

Кроме того, кандидат от AfD Ханнес Лот был избран бургомистром небольшого города Рагун-Есниц.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время, согласно даным опроса INSA, 15% респондентов готовы емигрировать, если канцлером станет представитель AfD.

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