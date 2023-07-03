Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію із підтримкою правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка досягла найвищого показника за час опитувань.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ARD, яке наводить Tagesschau.
"Праві популістські партії існували завжди, в багатьох європейських країнах, в тому числі і в Німеччині", – сказав Шольц.
За його словами, рецепт боротьби із ними полягає в тому, щоб запропонувати хорошу перспективу майбутнього для країни.
Він також наголосив, що інші партії не можуть мати жодної співпраці із "Альтернативою для Німеччини".
Минулого тижня представник AfD Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія.
Крім того, кандидат від AfD Ганнес Лот був обраний бургомістром невеликого міста Рагун-Єсниц.
Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.
Водночас за даними опитування INSA, 15% респондентів готові емігрувати, якщо канцлером стане представник AfD.
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