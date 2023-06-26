В Германии ультраправая AfD впервые выиграла районные выборы

Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Роберт Сессельманн победил во втором туре выборов главы района Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ультраправый кандидат набрал 52,8% голосов, победив действующего районного администратора Юргена Кеппера от ХДС.

Этот район с населением около 57 тысяч человек является одним из самых маленьких в Германии.

В то же время издание называет эту победу большим прорывом для ультраправой партии.

Отмечается, что ключевые партии отказались сотрудничать с "Альтернативой для Германии".

Лидер AfD в Тюрингии Бьорн Хекке доволен победой. По его словам, партия уже готовится к выборам в земельные парламенты Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, "где мы действительно можем создать политическое землетрясение".

В то же время министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер назвал результаты выборов "тревожным сигналом для всех демократических сил".

Он призвал отбросить партийно-политические интересы и объединить усилия для защиты демократии.

Издание также отмечает, что хотя эта должность имеет довольно ограниченные полномочия, критики AfD опасаются того, что правопопулистская политсила получит любую политическую власть.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время, согласно даным опроса INSA, 15% респондентов готовы емигрировать, если канцлером станет представитель AfD.

"Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии.

Также партия на фоне роста рейтингов заявила о намерении впервые выдвинуть кандидата в канцлеры на выборах 2025 года.