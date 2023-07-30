Грузины готовят протест второму "пришествию" круизного лайнера с россиянами

В Батуми 31 июля снова будут протестовать против прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили члены молодежного крыла оппозиционной партии "Единого национального движения", сообщает проект SOVA.

По словам одного из представителей движения Георгия Думбадзе, форма протеста будет твердой.

"Позиция грузин будет зафиксирована, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежат грузинам. Важно понимать, что русские – это нация безжалостных душегубов. Пропагандист, скрытый под именем туриста, въезжает и впоследствии делает заявления, якобы Абхазия была спасена от нас. Мы против оккупации", – заявил оппозиционер.

Круизный лайнер Astoria Grande прибудет в Батуми из Сочи 31 июля. Уже известно, что на борту будут находиться сторонники президента Владимира Путина и лица, которые поддерживают войну в Украине.

По официальной информации, корабль Astoria Grande зарегистрирован на Сейшелах, чтобы избежать санкций.

Однако грузинская телекомпания Pirveli распространила информацию о том, что реальным владельцем Astoria Grande является российский бизнесмен Дмитрий Пурим.

27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.