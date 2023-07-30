СМИ: Владелец лайнера, возмутившего грузин, - подсанкционный в Украине бизнесмен РФ

Грузинская телекомпания Pirveli распространила информацию о том, что реальным владельцем круизного лайнера Astoria Grande, против прибытия которого из-за присутствия российских туристов на борту протестовали в Батуми, является российский бизнесмен Дмитрий Пурим.

Об этом телеканал сообщил накануне, пишет "Европейская правда".

По официальной информации, корабль Astoria Grande зарегистрирован на Сейшелах, чтобы избежать санкций. Однако, утверждает телеканал, его реальным владельцем является Дмитрий Пурим, против которого Украина ввела санкции.

Пурим является председателем совета директоров АО "Совфрахт". Компания предоставляет транспортно-логистические услуги, осуществляет морские и речные перевозки грузов, услуги по судовому агентированию.

По информации НАПК, санкции на него наложены из-за того, что он входит в высшее руководство "системообразующей компании, которое задействовано в материальной поддержке действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверинитету и независимости Украины".

"Совфрахт" находится под американскими санкциями с 1 сентября 2016 года за то, что компания вела деятельность в оккупированном Крыму.

31 июля в Батуми ожидается второе прибытие лайнера. Уже известно, что пассажирами Astoria Grande станут российские пропагандисты и артисты, которые поддерживают войну.

Среди них будет Митя Фомин, певец, который является откровенным сторонником войны России в Украине и рупором Путина.

27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.