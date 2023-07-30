Грузини готують протест другому "пришестю" круїзного лайнера з росіянами

У Батумі 31 липня знову протестуватимуть проти прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили члени молодіжного крила опозиційної партії "Єдиного національного руху", повідомляє проєкт SOVA.

За словами одного з представників руху Георгія Думбадзе, форма протесту буде твердою.

"Позиція грузинів буде зафіксована, щоб нагадати всім, що Батумі, Грузія, належать грузинам. Важливо розуміти, що росіяни – це нація безжальних душогубців. Пропагандист, схований під ім'ям туриста, в'їжджає і згодом робить заяви, нібито Абхазія була врятована від нас. Ми проти окупації", – заявив опозиціонер.

Ккруїзний лайнер Astoria Grande прибуде в Батумі із Сочі 31 липня. Віже відомо, що на борту перебуватимуть прихильники президента Владіміра Путіна і особи, які підтримують війну в Україні.

За офіційною інформацією, корабель Astoria Grande зареєстровано на Сейшелах, щоб уникнути санкцій.

Однак грузинська телекомпанія Pirveli поширила інформацію про те, що реальним власником Astoria Grande є російський бізнесмен Дмитрій Пурім.

27 липня лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.