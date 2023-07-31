СМИ: В Грузии арестовали двух протестующих против круизного лайнера из РФ

В порту грузинского города Батуми полиция арестовала двух человек, которые были на митинге против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует местное издание Batumelebi.

Демонстрация против круизного лайнера началась в Батумской гавани в 12 часов ночи по местному времени, однако полиция не допустила участников демонстрации, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Правоохранители объяснили свои действия "соображениями безопасности".

Сообщается, что протестующие пытались прорвать полицейские заграждения и проникнуть на территорию гавани. Задержание и вывоз одного протестующего с территории порта попало на видео.

Как отмечает издание, вскоре после акции протеста стало известно, что круизный лайнер снова зайдет в Батумскую гавань.

Ранее сообщалось, что в Батуми 31 июля снова будут протестовать против прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Уже известно, что на борту будут находиться сторонники президента Владимира Путина и лица, которые поддерживают войну в Украине.

По официальной информации, корабль Astoria Grande зарегистрирован на Сейшелах, чтобы избежать санкций. Однако грузинская телекомпания Pirveli распространила информацию о том, что реальным владельцем Astoria Grande является российский бизнесмен Дмитрий Пурим.

27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.