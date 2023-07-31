Прем’єр Іспанії не визнає поразку на виборах: розраховує на більшість у новому парламенті
Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес у понеділок відкинув пропозицію правої Народної партії визнати поразку на дострокових виборах 23 липня й підтвердив, що спробує продовжити роботу на посаді, сформувавши парламентську більшість.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Nacion.
У зверненні, опублікованому в понеділок, Санчес повторив переконання в тому, що в новому скликанні іспанського парламенту "існує широка соціальна більшість для подальшого руху вперед".
"Настав час перетворити цю соціальну більшість на парламентську більшість у Конгресі депутатів, і це те, що ми збираємося зробити, щойно почнуть роботу Кортеси. Ми працюватимемо над тим, щоб досягти інвеститури (парламентської згоди на початок роботи уряду. – Ред.), яка дозволить нам рухатись далі ще чотири роки", – зазначив іспанський прем’єр.
Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb
Санчес уже вдруге відхилив заклики правої Народної партії, яка в новому парламенті матиме відносну більшість мандатів, визнати поразку й дозволити їй сформувати правий уряд.
Нагадаємо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.
Попри погіршення позицій лівої коаліції Іспанії, в останні дні з’явились ознаки того, що її можуть підтримати партії Каталонії, які виступають за незалежність регіону – ERC та більш радикально налаштована Junts per Catalunya, які мають по сім депутатів.
В обмін на підтримку уряду Санчеса вони просять сприяти скликанню чергового референдуму про проголошення незалежності, а також оголосити повну амністію засудженим за сепаратизм після останнього референдуму 2017 року.
Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.