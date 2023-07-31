Прем’єр Іспанії не визнає поразку на виборах: розраховує на більшість у новому парламенті

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес у понеділок відкинув пропозицію правої Народної партії визнати поразку на дострокових виборах 23 липня й підтвердив, що спробує продовжити роботу на посаді, сформувавши парламентську більшість.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Nacion.

У зверненні, опублікованому в понеділок, Санчес повторив переконання в тому, що в новому скликанні іспанського парламенту "існує широка соціальна більшість для подальшого руху вперед".

"Настав час перетворити цю соціальну більшість на парламентську більшість у Конгресі депутатів, і це те, що ми збираємося зробити, щойно почнуть роботу Кортеси. Ми працюватимемо над тим, щоб досягти інвеститури (парламентської згоди на початок роботи уряду. – Ред.), яка дозволить нам рухатись далі ще чотири роки", – зазначив іспанський прем’єр.

Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.



Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.



Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023

Санчес уже вдруге відхилив заклики правої Народної партії, яка в новому парламенті матиме відносну більшість мандатів, визнати поразку й дозволити їй сформувати правий уряд.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.

Попри погіршення позицій лівої коаліції Іспанії, в останні дні з’явились ознаки того, що її можуть підтримати партії Каталонії, які виступають за незалежність регіону – ERC та більш радикально налаштована Junts per Catalunya, які мають по сім депутатів.

В обмін на підтримку уряду Санчеса вони просять сприяти скликанню чергового референдуму про проголошення незалежності, а також оголосити повну амністію засудженим за сепаратизм після останнього референдуму 2017 року.

Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.