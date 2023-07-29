После подсчета голосов из-за рубежа партия премьера Испании потеряла один мандат

Испанские социалисты получили на одно место меньше после подсчета голосов из-за рубежа на выборах на прошлой неделе, что затрудняет для них возможность сформировать левую коалицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На воскресных выборах, прошедших в ожесточенной борьбе, ни левый, ни правый блоки не получили достаточного количества мест для формирования большинства, а каталонские сепаратистские партии Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) и Junts получили по семь мест в парламенте.

Считается, что ERC, вероятно, поддержит премьер-министра-социалиста Педро Санчеса, но если новый подсчет голосов будет подтвержден избирательной комиссией, похоже, что Junts, более жесткая из каталонских партий, также должна будет активно поддержать его, чтобы он смог сформировать правительство.

Подсчет голосов более 233 000 испанцев, проживающих за рубежом, дал консервативной Народной партии одно место в Мадриде, которое по первоначальному подсчету голосов было присуждено социалистам, заявили в субботу Народная партия и социалисты. Это еще не было официально подтверждено избирательными органами.

Для формирования правительства необходимо абсолютное большинство голосов в 350-местном Конгрессе.

Согласно пересмотренному подсчету голосов, Народная партия может собрать в общей сложности 171 голос, включая 137 собственных, 33 от ультраправой партии Vox и один от Союза народа Наварры, региональной партии. Ни одна другая партия не заявила, что поддержит правительство, в состав которого войдет Vox.

Пресс-секретарь Канарской коалиции, региональной партии, которая имеет одного депутата, заявила в субботу, что она не поддержит правительство, в состав которого войдет Vox, но еще не решила, поддержит ли Санчеса.

Со своей стороны, Санчес смог собрать 171 место в парламенте, получив 121 место от социалистов и поддержку леворадикальной партии Sumar (31 место), Esquerra (семь), баскских сепаратистов EH Bildu (шесть), Баскской националистической партии (пять) и Галисийского националистического блока (один).

В пятницу, до изменения мест, вызванного подсчетом голосов за рубежом, левый блок мог рассчитывать на 172 голоса, тогда как Народная партия и ее союзники Vox и UPN могли собрать лишь 170 голосов.

Теперь, в зависимости от того, как решит действовать Канарская партия, Санчесу, вероятно, понадобится по крайней мере один голос от Junts, чтобы победить Народную партию и ее союзников.

Junts, которая занимает более жесткую позицию в отношении независимости Каталонии, чем ERC, заявила в понедельник, что ее условиями для помощи Санчесу является разрешение на проведение референдума о независимости Каталонии и амнистия для всех сепаратистов, которым выдвинуты юридические обвинения, связанные с неудачной попыткой региона получить независимость в 2017 году.

Проведение референдума потребовало бы изменений в Конституцию Испании и голосования большинства законодателей, чего, несомненно, не произойдет.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии, все еще полон решимости попытаться сформировать правую коалицию.

Ранее сообщалось, что в Испании на досрочных парламентских выборах победила правоцентристская Народная партия, тогда как правящая Социалистическая партия показала лучший результат, чем прогнозировали опросы.

Напомним, Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.