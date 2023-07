Санду призвала Грузию разрешить Саакашвили лечение за рубежом

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидер Молдовы отметила в Twitter, что глубоко взволнована "тревожными" кадрами с бывшим главой Грузии в суде.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.