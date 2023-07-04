Санду призвала Грузию разрешить Саакашвили лечение за рубежом

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидер Молдовы отметила в Twitter, что глубоко взволнована "тревожными" кадрами с бывшим главой Грузии в суде.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 4, 2023

По ее словам, это свидетельство серьезного ухудшения здоровья Саакашвили во время пребывания в тюрьме.

"Призываю грузинские власти предоставить приоритет его благополучию и срочно обеспечить ему доступ к жизненно важному лечению за рубежом", – подчеркнула Санду.

Напомним, в феврале Европарламент принял резолюцию, где призывает помиловать Саакашвили и отпустить на лечение за границу, а также призывает к санкциям против соучредителя "Грузинской мечты", олигарха Бидзины Иванишвили. После того вопрос неоднократно поднимали отдельные евродепутаты.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

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