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Санду закликала Грузію дозволити Саакашвілі лікування за кордоном

Вівторок, 4 липня 2023, 13:38

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на стан здоров’я ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лідерка Молдови зазначила в Twitter, що глибоко схвильована "тривожними" кадрами з колишнім очільником Грузії в суді. 

За її словами, це свідчення серйозного погіршення здоров’я Саакашвілі під час перебування у в’язниці.

 

"Закликаю грузинську владу надати пріоритет його благополуччю та терміново забезпечити йому доступ до життєво важливого лікування за кордоном", – наголосила Санду.

Нагадаємо, у лютому Європарламент схвалив резолюцію, де закликає помилувати Саакашвілі й відпустити на лікування за кордон, а також закликає до санкцій проти співзасновника "Грузинської мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі. Після того питання неодноразово піднімали окремі євродепутати. 

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". 

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