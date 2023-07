Санду закликала Грузію дозволити Саакашвілі лікування за кордоном

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на стан здоров’я ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лідерка Молдови зазначила в Twitter, що глибоко схвильована "тривожними" кадрами з колишнім очільником Грузії в суді.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.