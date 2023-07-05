В Британии начали беспокоиться из-за роста расходов на охрану для бывших премьер-министров, которых впервые в современной истории страны аж семь.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

После лет политических потрясений в Британии зашкаливает спрос на охрану для бывших руководителей правительств, финансирование которой падает на плечи налогоплательщиков.

Впервые в современной истории Британия имеет семь живых бывших премьер-министров, и все они продолжают пользоваться дорогой охраной, особенно во время поездок за границу.

За последние несколько лет консерваторы имеют уже четвертого премьер-министра, причем предшественники Риши Сунака – Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс – зарабатывают на прибыльных международных выступлениях. Каждый раз, когда экс-премьер едет за границу, британские налогоплательщики несут расходы на их безопасность.

Если опросы общественного мнения оправдаются, Риши Сунак, скорее всего, покинет пост после всеобщих выборов в следующем году. А молодой возраст бывших премьеров – Трасс 47 лет, Джонсону и Дэвиду Кэмерону еще не исполнилось 60 – означает, что налогоплательщики будут финансировать их безопасность еще много лет.

Министерство внутренних дел не разглашает расходы на услуги безопасности.

"Наша давняя политика заключается в том, чтобы не предоставлять подробную информацию о защитной безопасности. Это может поставить под угрозу целостность этих договоренностей и повлиять на безопасность отдельных лиц", – сказал представитель министерства внутренних дел.

Вопросами безопасности VIP-персон руководит Исполнительный комитет по защите королевской власти и общественных деятелей (RAVEC), в состав которого входят должностные лица Министерства внутренних дел, столичной полиции и королевской семьи, которые дают рекомендации по оценке рисков безопасности известных политиков Британии и королевской семьи.

Как правило, RAVEC предоставляет охрану бывшим премьер-министрам, привлекая подразделения Команды охраны королевских особ и специалистов для сопровождения должностных лиц даже во время поездок за границу.

"Было отмечено, сколько у нас сейчас бывших премьер-министров – у нас никогда не было столько бывших премьер-министров одновременно, которые бы нуждались в столько охраны. После всех перестановок (в правительстве. – Ред.) столичная полиция пыталась найти достаточно охраны, чтобы защитить всех сразу, и была вынуждена думать о цифрах", – сказал один из собеседников издания, знакомый с работой подразделений охраны полиции Лондона.

Источники добавили, что офицеры подразделения RASP жаловались на отмену ежегодных отпусков и выходных, и что специально для Бориса Джонсона "они вытаскивали офицеров из других команд, чтобы попытаться быстро собрать его команду".

Эти офицеры – "дорогие люди по любым стандартам государственных служащих, они всегда опытные полицейские", – комментирует Дай Дейвис, бывший руководитель королевской охраны в лондонской полиции.

Поскольку бывшие премьер-министры больше не занимают свои должности, их мероприятия и путешествия становятся частными делами, но все еще финансируются за счет налогоплательщиков.

Частный статус их мероприятий делает отслеживание расходов на безопасность почти невозможным.

Джонсон, Мэй и Трасс зарабатывали сотни тысяч долларов на выступлениях за рубежом, безопасность которых финансировалась из денег налогоплательщиков.

"Это мы платим за все это, в то время как они на самом деле отдыхают", – сказал Дэвис.

Он убежден, что экс-премьер-министры, которые произносят прибыльные речи, должны "на 100 процентов" участвовать в расходах на их безопасность.

Напомним, через семь лет после референдума по Brexit доля британцев, которые хотят снова присоединиться к ЕС, выросла до самого высокого уровня с 2016 года.