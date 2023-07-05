У Британії почали непокоїтись через зростання витрат на охорону для колишніх прем’єр-міністрів, яких вперше в сучасній історії країни аж семеро.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Після років політичних потрясінь у Британії зашкалює попит на охорону для колишніх очільників урядів, фінансування якої падає на плечі платників податків.

Вперше в сучасній історії Британія має сім живих колишніх прем'єр-міністрів, і всі вони продовжують користуватися дорогою охороною, особливо під час поїздок за кордон.

За останні кілька років консерватори мають вже четвертого прем’єр-міністра, при чому попередники Ріші Сунака – Тереза Мей, Борис Джонсон і Ліз Трасс – заробляють на прибуткових міжнародних виступах. Кожного разу, коли експрем'єр їде за кордон, британські платники податків несуть витрати на їхню безпеку.

Якщо опитування громадської думки справдяться, Ріші Сунак, швидше за все, залишить посаду після загальних виборів наступного року. А молодий вік колишніх прем’єрів – Трасс 47 років, Джонсону і Девіду Кемерону ще не виповнилося 60 – означає, що платники податків фінансуватимуть їхню безпеку ще багато років.

Міністерство внутрішніх справ не розголошує витрати на послуги безпеки.

"Наша давня політика полягає в тому, щоб не надавати детальну інформацію про захисну безпеку. Це може поставити під загрозу цілісність цих домовленостей і вплинути на безпеку окремих осіб", – сказав представник Міністерства внутрішніх справ.

Питаннями безпеки VIP-персон керує Виконавчий комітет із захисту королівської влади та громадських діячів (RAVEC), до складу якого входять посадові особи Міністерства внутрішніх справ, столичної поліції та королівської родини, які дають рекомендації щодо оцінки ризиків безпеці відомих політиків Британії та королівської сім’ї.

Як правило, RAVEC надає охорону колишнім прем'єр-міністрам, залучаючи підрозділи Команди охорони королівських осіб та спеціалістів для супроводу посадовців навіть під час поїздок за кордон.

"Було відзначено, скільки у нас зараз колишніх прем'єр-міністрів – у нас ніколи не було стільки колишніх прем'єр-міністрів одночасно, які б потребували стільки охорони. Після всіх перестановок (в уряді. – Ред.) столична поліція намагалася знайти достатньо охорони, щоб захистити всіх одразу, і була змушена думати про цифри", – сказав один із співрозмовників видання, обізнаний з роботою підрозділів охорони поліції Лондона.

Джерела додали, що офіцери підрозділу RASP скаржилися на скасування щорічних відпусток і вихідних, і що спеціально для Бориса Джонсона "вони витягували офіцерів з інших команд, щоб спробувати швидко зібрати його команду".

Ці офіцери – "дорогі люди за будь-якими стандартами державних службовців, вони завжди досвідчені поліцейські", – коментує Дай Дейвіс, колишній керівник королівської охорони в лондонській поліції.

Оскільки колишні прем'єр-міністри більше не обіймають свої посади, їхні заходи та подорожі стають приватними справами, але все ще фінансуються за рахунок платників податків.

Приватний статус їхніх заходів робить відстеження витрат на безпеку майже неможливим.

Джонсон, Мей і Трасс заробляли сотні тисяч доларів на виступах за кордоном, безпека яких фінансувалася з грошей платників податків.

"Це ми платимо за все це, в той час як вони насправді відпочивають", – сказав Девіс.

Він переконаний, що експрем’єр-міністри, які виголошують прибуткові промови, повинні "на 100 відсотків" брати участь у витратах на їх безпеку.

Нагадаємо, через сім років після референдуму щодо Brexit частка британців, які хочуть знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.





