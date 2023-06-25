Поддержка консерваторов в Британии падает, лейбористы опережают их на 25 пунктов

Поддержка правящей Консервативной партии в Великобритании упала до самого низкого уровня за последние четыре месяца – прежде всего из-за негативных оценок экономической политики действующего правительства и роста инфляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос агентства YouGov по заказу газеты The Times.

Поддержка британских консерваторов упала до 22% – самого низкого с февраля уровня, что лишь на 3% выше их самого низкого рейтинга с последних парламентских выборов 2019 года, который зафиксировали при предыдущем премьере Лиз Трасс.

Зато крупнейшая оппозиционная партия Британии – Лейбористская – сейчас может претендовать на 47% голосов избирателей. За ней следуют либерал-демократы и "зеленые" – 11% и 8% соответственно.

Хотя поддержка консерваторов выросла после заключения соглашения о Brexit по Северной Ирландии, она снижается с конца апреля – тогда их рейтинг составлял 28%, что было лишь на 14% меньше, чем у лейбористов.

Снизилась и оценка экономической политики правительства: лишь 15% жителей Британии считают ее успешной – на 4% меньше, чем неделей ранее. Лишь 20% доверили бы управление экономикой действующему правительству Риши Сунака, зато 31% предпочли бы довериться лидеру лейбористов Киру Стармеру.

Падение рейтингов Консервативной партии происходит перед несколькими довыборами в парламент в следующем месяце, в частности в округе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон решил сложить мандат на фоне публикации отчета парламентского комитета по COVID-вечеринкам на Даунинг-стрит, где его признали виновным во введении парламента в заблуждение.