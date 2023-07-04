Полиция Британии начала два расследование из-за COVID-вечеринок консерваторов

Полиция Лондона во вторник объявила о начале двух новых расследований в отношении проведения вечеринок членами Консервативной партии в нарушение ограничений на фоне эпидемии COVID-19.

Об этом говорится в заявлении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Одно из расследований лондонских правоохранителей касается вечеринки сотрудников бывшего кандидата в мэры Лондона от Консервативной партии Шона Бейли в декабре 2020 года, видео с которой появилось в прошлом месяце.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

Другое расследование связано с празднованием в парламенте в декабре того же 2020-го дня рождения баронессы Дженкин – жены влиятельного депутата от Консервативной партии сэра Бернарда Дженкина.

Дженкин был одним из соавторов отчета о COVID-вечеринке на Даунинг-стрит, в котором резко критикуются действия бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, что в итоге привело к его отставке.

В то же время полиция Лондона решила не начинать расследование в отношении 16 случаев вечеринок на Даунинг-стрит и в загородной резиденции британских премьеров Чекерси в период с июня 2020 года по май 2021 года.

Напомним, что в прошлом году расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит с мая 2020 года по апрель 2021 года привело к тому, что полиция в целом выписала 126 штрафов.