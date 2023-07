Полиция Британии начала два расследование из-за COVID-вечеринок консерваторов

Полиция Лондона во вторник объявила о начале двух новых расследований в отношении проведения вечеринок членами Консервативной партии в нарушение ограничений на фоне эпидемии COVID-19.

Об этом говорится в заявлении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Одно из расследований лондонских правоохранителей касается вечеринки сотрудников бывшего кандидата в мэры Лондона от Консервативной партии Шона Бейли в декабре 2020 года, видео с которой появилось в прошлом месяце.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf