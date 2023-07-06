Лукашенко: Пригожин не в Беларуси, "вагнеровцов" надо задействовать "для обороны"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас на территории страны нет ни наемников ЧВК "Вагнер", ни их главаря Евгения Пригожина

Об этом, как пишет "Европейская правда", Лукашенко 6 июля заявил во время встречи с журналистами иностранных СМИ, его цитирует белорусское государственное агентство BELTA.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром...? Может, с утра в Москву поехал...", – сказал Лукашенко.

Относительно "вагнеровцев" и их места пребывания, он сказал, что боевики еще также не прибыли в Беларусь.

"Насколько я на сегодняшнее утро проинформирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", – заявил Лукашенко.

Он также дал понять, что договоренности о размещении "вагнеровцев" в Беларуси еще нет.

"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве – в ближайшее время мы разберемся. Мы прятать эту информацию не будем. Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением", – заверил Лукашенко.

Он заявил, что силы "вагнеровцев" в Беларуси могут быть использованы "для обороны государства" – таково условие их размещения.

"Меня совершенно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", – сказал Лукашенко.

По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин должен был отправиться в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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