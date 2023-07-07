Президент Владимир Зеленский предостерег от раскола в Североатлантическом альянсе из-за отсутствия решения относительно членства Швеции и членства Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Зеленский сказал на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Комментируя ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, президент сказал, что рассчитывает на выявление единства Альянса, поскольку "в единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, на всех союзников Альянса".

"И, я считаю, то, что пока не решен вопрос по Швеции и сигнала Украины относительно приглашения – я считаю, в этом мало единства, и это угроза прочности Альянса. И поэтому мы ожидаем именно положительных результатов или хоть каких-то шагов для приближения этого позитива. Это очень важно для безопасности всего мира", – прокомментировал он.

Глава государства добавил, что единство НАТО влияет и на ситуацию "с агрессором – с Российской Федерацией".

"Потому что Россия очень рассчитывает, чтобы мир показал слабость и разобщенность в Альянсе. И этого нельзя допустить", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

Нагадаємо, в п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.