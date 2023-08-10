Германия заявила об усилении угроз своей безопасности из-за войны РФ против Украины

Из-за развязанной Россией войны против Украины угроза безопасности Германии приобрела другое измерение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediengruppe сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Spiegel.

По словам главы МВД, "захватническая война России против Украины также изменила ситуацию с безопасностью в Германии", ведь "угроза шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак приобрела другое измерение".

Вспоминая арест работника Бундесвера, который мог шпионить для РФ, она отметила, "что наши органы безопасности следят за шпионажем России в Германии и принимают последовательные меры против него".

"Наши органы безопасности чрезвычайно бдительны. Мы объединили усилия и усилили меры по защите, чтобы вооружиться против нынешних угроз", – отметила Фезер.

Министр добавила, что "особенно во время войны кремлевское руководство полагается на работу своих спецслужб", а также указала, что правительство ФРГ приняло решительные меры, которые "касаются, в частности, высылки российских дипломатов, которые были связаны с российскими спецслужбами".

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Его сообщника Артура Э. арестовали в январе.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.