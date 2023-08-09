В Германии арестовали работника Бундесвера, который мог шпионить для России

Федеральная прокуратура Германии в среду арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Томас Х. – сотрудник Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw), расположенного в городе Кобленц.

Следствие утверждает, что обвиняемый в мае 2023 года несколько раз "по собственной инициативе" обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.

"Однажды он передал информацию, которую получил во время своей профессиональной деятельности, с целью передать ее российской разведывательной службе", – говорится в сообщении ведомства.

В среду Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Томаса Х. и отправил его под стражу. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого следователи криминальной полиции ФРГ провели обыски.

"Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным управлением защиты конституции", – отмечается в заявлении немецкой генеральной прокуратуры.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Его сообщника Артура Э. арестовали в январе.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.