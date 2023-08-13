Президент Чехии предостерег от политических игр вокруг нападений на женщин, в которых обвиняют украинцев

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на общественный резонанс вокруг недавних нападений на молодых женщин, в которых обвиняют украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Павел отметил, что правила должны быть одинаковыми для всех, а насилие и агрессия не имеют национальности или вероисповедания.

"Однако нельзя обвинять в преступлении конкретного человека целую группу. В нашей истории есть не один печальный случай, когда применялась коллективная вина, и это всегда приводило к трагическим последствиям", – написал президент Чехии в Twitter.

"Тем более меня поражают некоторые лица, которые не стесняются использовать страх и негативные эмоции для продвижения собственных политических интересов или для получения более сильной позиции. Я осуждаю использование ненависти, гнева и паники для политических игр", – отметил Павел.

По его словам, нагнетание негативных эмоций до неконтролируемого уровня приводит лишь к тому, что "мы становимся тем, против чего выступаем".

Павел выразил надежду, что разделить чешское общество и тем самым ослабить его не будут иметь успеха.

На этой неделе внимание привлек случай в Пльзене, где 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзена Романа Заржицкого, обвиняемый – украинец, который длительное время проживает в Чехии.

В субботу в социальных сетях появилась информация, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостивар, также является украинцем. Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в связи с этим в воскресенье провел пресс-конференцию, на которой заявил, что коллективной вины не существует в случае преступных действий.

Перед этим он призвал граждан воздержаться от обобщений и нетерпимости по национальному признаку.

В соцсетях после того, как стало известно о случае с изнасилованием, люди стали писать полные ненависти комментарии и говорили о созыве демонстрации против украинцев.