Президент Чехії застеріг від політичних ігор довкола нападів на жінок, в яких звинувачують українців

Президент Чехії Петр Павел відреагував на суспільний резонанс довкола нещодавніх нападів на молодих жінок, в яких звинувачують українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Павел наголосив, що правила мають бути однаковими для всіх, а насильство та агресія не мають національності чи віросповідання.

"Однак не можна звинувачувати у злочині конкретної людини цілу групу. У нашій історії є не один сумний випадок, коли застосовувалася колективна провина, і це завжди призводило до трагічних наслідків" – написав президент Чехії у Twitter.

"Тим більше мене вражають деякі особи, які не соромляться використовувати страх і негативні емоції для просування власних політичних інтересів або для здобуття сильнішої позиції. Я засуджую використання ненависті, гніву і паніки для політичних ігор", – зазначив Павел.

За його словами, нагнітання негативних емоцій до неконтрольованого рівня призводить лише до того, що "ми стаємо тим, проти чого виступаємо".

Павел висловив сподівання, що розділити чеське суспільство і тим самим послабити його не матимуть успіху.

Цього тижня увагу привернув випадок у Пльзені, де 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.

У суботу в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у зв'язку з цим у неділю провів пресконференцію, на якій заявив, що колективної провини не існує у випадку злочинних дій.

Перед цим він закликав громадян утриматись від узагальнень і нетерпимості за національною ознакою.

У соцмережах після того, як стало відомо про випадок зі зґвалтуванням, люди стали писати сповнені ненависті коментарі та говорили про скликання демонстрації проти українців.