Глава МВД Чехии: коллективной вины не существует, если речь идет о криминале

Несмотря на увеличение количества иностранцев в Чехии, уровень преступлений, совершенных иностранными гражданами, практически не вырос.

Об этом на воскресной пресс-конференции заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В связи с недавними актами насилия, в которых подозревают украинцев, министр понимает нервозность, но, по его словам, это индивидуальные акты и он отвергает коллективную вину.

"Коллективной вины не существует в случае преступных действий", – подчеркнул Ракушан. По его словам, все преступления будут должным образом расследованы, а виновные будут наказаны. "Цель состоит в том, чтобы каждый чувствовал себя в Чехии в безопасности", – сказал он.

На этой неделе внимание привлек случай в Пльзене, где 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзена Романа Заржицкого, обвиняемый – украинец, который длительное время проживает в Чехии.

В субботу в социальных сетях появилась информация, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостивар, также является украинцем. Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.

Вит Ракушан ранее призвал граждан воздержаться от обобщений и нетерпимости по национальному признаку.

В соцсетях после того, как стало известно о случае с изнасилованием, люди стали писать полные ненависти комментарии и говорили о созыве демонстрации против украинцев.