Власти заявили, что не нашли никаких следов льва или любого другого крупного хищника после массированных поисков по всему Берлину, которые начались после сообщений, что в среду очевидцы увидели львицу.

Об этом, как сообщает DW, на пресс-конференции заявил Михаэль Груберт – мэр города Кляйнмахнов возле Берлина, где впервые заметили "львицу", пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, животное, которое заметили очевидцы, "с относительной уверенностью" является кабаном, добавив, что "все указывает на то, что это не львица".

В то же время полиция города Кляйнмахнов и полиция федеральной земли Бранденбург заверили, что лев не вырвался на свободу, и прекратили поиски.

Фото: @lqzze1/Twitter

Отмечается, что полицейские поиски, в которых принимали участие около 220 офицеров, продолжались до пятницы, но офицеры, ветеринары и охотники не смогли найти никаких следов "львицы".

Уточняется, что в земле Бранденбург, граничащей с Берлином, зарегистрировано около 20 львов, но все они были учтены. Это заставило власти задуматься над тем, не содержали ли животное нелегально, поскольку никто не заявил о своем праве собственности.

Первое сообщение о загадочном хищнике поступило из пригорода немецкой столицы. Несколько размытый ролик, на котором было видно львицу в кустах, быстро набрал популярность в Интернете. Другие свидетели якобы сняли на видео, как хищница преследует и убивает дикого кабана.

Власти признали первое видео достоверным и начали широкомасштабную операцию, а также призвали местных жителей быть осторожными и избегать близлежащих лесов. Полиция сообщила, что для поисков животного привлекли вертолеты.

Напомним, этой весной власти немецкой земли Бавария решили облегчить отстрел волков после того, как фермеры пожаловались, что их скот на альпийских пастбищах становится добычей хищников.