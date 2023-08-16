СМИ узнали, что Германия смягчила обязательство тратить на оборону 2% ВВП

Правительство Германии в среду изъяло из проекта закона о бюджете на следующий год положение о необходимости тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Источник в немецком правительстве сказал агентству, что пункт, который бы юридически обязал тратить минимум 2% ВВП на оборону, "в кратчайшие сроки" изъяли из бюджетного законопроекта.

Это означает, что Германия выполнит обязательства об оборонных расходах в течение пятилетнего периода, как Берлин обещал ранее.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц в июле заверил, что Германия будет тратить 2% своего ВВП на оборону, как того требуют цели НАТО, уже в следующем году, в том числе и за счет созданного спецфонда Бундесвера в 100 миллиардов евро.

Представитель немецкого правительства отказался комментировать детали законопроекта.

В прошлом союзники Германии в Североатлантическом Альянсе резко критиковали Берлин за то, что он не тратит 2% своего ВВП на оборону ежегодно. Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь.

Напомним, на Вильнюсском саммите члены НАТО достигли консенсуса относительно того, что страны-члены должны будут тратить на оборону от 2% ВВП.