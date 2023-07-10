Большинство немцев поддерживают увеличение расходов на оборону до минимум 2% ВВП

Большинство немцев поддерживают идею тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП страны, что НАТО хочет установить как обязательный предел для стран-членов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института YouGov по заказу dpa, пишет "Европейская правда".

45% респондентов считают этот уровень расходов правильным, а 21% считают, что в оборону нужно вкладывать даже более 2% ВВП. 18% опрошенных считают порог 2% чрезмерным.

Опрос проводился среди 2116 респондентов в возрасте от 18 лет между 30 июня и 4 июля.

Напомним, по информации СМИ, в НАТО уже достигли консенсуса относительно того, что страны-члены должны будут тратить на оборону от 2% ВВП.

Правительство Германии уже установило цель тратить на оборону ежегодно 2% ВВП страны. Впервые порога планируют достичь в 2024 году с помощью спецфонда объемом 100 млрд евро, который решили создать вскоре после полномасштабного нападения России на Украину. По оценкам НАТО, нынешние расходы Германии на оборону будут достигать около 1,57% ее ВВП.

В Альянсе сообщили, что уровня расходов на уровне 2% ВВП или более в 2023 году достигнут 11 стран-членов. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша.