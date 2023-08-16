Нового посла Германии в РФ встретили обвинениями в "русофобии"

Нового посла Германии в России Александра Ламбсдорффа встретили обвинениями в "необоснованной русофобии" во время вручения верительных грамот в МИД в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Ламбсдорфф услышал критику за "конфронтационный и недружественный характер" немецкой политики в двусторонних отношениях стран.

Как заявили в МИД РФ, "антироссийская политика Германии разрушает десятилетия взаимовыгодного сотрудничества". Там также увидели "необоснованную русофобию" со стороны ФРГ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство заявило, что сообщило новому послу, что Москва считает опасной немецкую поддержку Украины, в том числе поставки оружия.

Немецкий посол выразил надежду, что профессиональный контакт с российским правительством все же будет возможен. По его словам, его задача: "предоставить правительству ФРГ глубокий анализ российской политики".

Ламбсдорфф заменит Гезу Андреаса фон Гейра в посольстве, которое является малоукомплектованным из-за того, что обе страны выслали большое количество дипломатов.

Ранее Германия заявила об усилении угроз своей безопасности из-за войны РФ против Украины.

Перед этим Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.