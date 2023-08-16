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Нового посла Германии в РФ встретили обвинениями в "русофобии"

Среда, 16 августа 2023, 19:49

Нового посла Германии в России Александра Ламбсдорффа встретили обвинениями в "необоснованной русофобии" во время вручения верительных грамот в МИД в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Ламбсдорфф услышал критику за "конфронтационный и недружественный характер" немецкой политики в двусторонних отношениях стран.

Как заявили в МИД РФ, "антироссийская политика Германии разрушает десятилетия взаимовыгодного сотрудничества". Там также увидели "необоснованную русофобию" со стороны ФРГ.

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Кроме того, внешнеполитическое ведомство заявило, что сообщило новому послу, что Москва считает опасной немецкую поддержку Украины, в том числе поставки оружия.

Немецкий посол выразил надежду, что профессиональный контакт с российским правительством все же будет возможен. По его словам, его задача: "предоставить правительству ФРГ глубокий анализ российской политики".

Ламбсдорфф заменит Гезу Андреаса фон Гейра в посольстве, которое является малоукомплектованным из-за того, что обе страны выслали большое количество дипломатов.

Ранее Германия заявила об усилении угроз своей безопасности из-за войны РФ против Украины.

Перед этим Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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