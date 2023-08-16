Нового посла Німеччини в РФ зустріли звинуваченнями в "русофобії"

Нового посла Німеччини в Росії Александра Ламбсдорффа зустріли звинуваченнями в "необґрунтованій русофобії" під час вручення вірчих грамот у МЗС в Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Ламбсдорфф почув критику за "конфронтаційний і недружній характер" німецької політики у двосторонніх відносинах країн.

Як заявили в МЗС РФ, "антиросійська політика Німеччини руйнує десятиліття взаємовигідного співробітництва". Там також побачили "необґрунтовану русофобію" з боку ФРН.

Крім того, зовнішньополітичне відомство заявило, що повідомило новому послу, що Москва вважає небезпечною німецьку підтримку України, в тому числі постачання зброї.

Німецький посол висловив сподівання, що професійний контакт з російським урядом все ж таки буде можливий. За його словами, його завдання: "надати уряду ФРН глибокий аналіз російської політики".

Ламбсдорфф замінить Ґезу Андреаса фон Ґейра в посольстві, яке є малоукомплектованим через те, що обидві країни вислали велику кількість дипломатів.

Раніше Німеччина заявила про посилення загроз своїй безпеці через війну РФ проти України.

Перед цим Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.