В Германии лидер "зеленых" поддержал скорейшую передачу Украине ракет Taurus

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Омид Нурипур призвал правительство к скорейшему решению вопроса о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

"Украине срочно нужны дополнительные военные ресурсы, в том числе крылатые ракеты Taurus. Именно поэтому решение о немецкой поставке должно быть принято быстро", – отметил Нурипур.

Он добавил, что если для передачи ракет нужно провести определенные модификации, то "они должны быть внедрены быстро".

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В пятницу в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

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