Президент: Должны готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне, он может стать историческим

Президент Владимир Зеленский поручил послам начать подготовку к следующему саммиту Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится в 2024 году, чтобы он стал "историческим" для Украины.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил положительные результаты Вильнюсского саммита НАТО, где, по его словам, Украине удалось "изменить философию отношений с Альянсом – наконец обсуждается, когда должно быть приглашение для Украины в НАТО".

"Мы убрали табу на такие разговоры. Это важно", – добавил он.

В этом свете Зеленский призвал начать подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Саммит может стать историческим для Украины и всех наших союзников по НАТО, и это зависит от всех. И от всех вас, уважаемые дипломаты, и от всех, кто работает ради Украины, и от всех в Альянсе. Безопасность – это всегда совместные усилия, и до декабря этого года должны заложить фундамент таких совместных усилий", – пояснил он.

Для этого послы в странах НАТО должны "работать для консолидации всех столиц Альянса вокруг приоритетов общей безопасности", а в остальных странах мира – опровергать российскую дезинформацию о евроатлантических стремлениях Киева как якобы причину войны с Россией.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". По данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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