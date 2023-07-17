Литовский депутат жестко раскритиковал США за отказ дать Украине приглашение в НАТО

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис раскритиковал решение НАТО не дать Украине приглашение к членству и отметил, что ключевую роль в этом сыграли США.

Об этом Павильонис заявил в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что во время его визита в Вашингтон половина Конгресса США выступила за приглашение Украины в НАТО, однако среди них "были республиканцы, но не демократы".

"Я не получил подписи демократов, и мне это было очень странно. И это уже, конечно, сигнализировало, что что-то плохо в Вашингтоне", – сказал Павильонис.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который заявил, что Украина не готова к вступлению в Альянс в разгар войны.

"Но когда он доехал до Вильнюса и уже сказал публично, повторил то, что мне Меркель в глаза говорила в Бухаресте, на натовском саммите, что, "извините, Путин в своей мюнхенской речи 2007 года сказал, что мы не можем расширять НАТО, потому что идет война". Что? Это ведь российская ложь и пропаганда, извините за откровенность. Это Путин так сказал, и вы все поверили. Но ведь это ложь", – подчеркнул литовский депутат.

По его словам, после Вильнюсского саммита "мы все поняли, что наша самая большая проблема – не французы и Германия, не все другие страны Европы, а Вашингтон".

"Не расстраивайтесь, у нас таких саммитов, пока мы дошли до победы, было где-то 12... У вас это только первый серьезный саммит после заявки в НАТО. Мы прошли полпути. Вы – единственная страна из тех, что хотят войти в НАТО, у которой есть уже слово "приглашение". Мы за это слово воевали где-то шесть месяцев. Оно не такое четкое, но [оно есть] в решении Вильнюсского саммита. Вы – единственная страна, которой сказано, что не надо ПДЧ. Как (генсек НАТО Йенс. – Ред.) Столтенберг хорошо сказал, вам остался только последний шаг для приглашения к членству", – подчеркнул Павильонис.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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