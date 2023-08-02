Президент: Маємо готуватись до саміту НАТО у Вашингтоні, він може стати історичним

Президент Володимир Зеленський доручив послам почати підготовку до наступного саміту Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні, що відбудеться у 2024 році, аби він став "історичним" для України.

Про це йшлось у виступі Зеленського під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави відзначив позитивні результати Вільнюського саміту НАТО, де, за його словами, Україні вдалося "змінити філософію відносин з Альянсом – нарешті обговорюється, коли має бути запрошення для України в НАТО".

"Ми прибрали табу на такі розмови. Це важливо", – додав він.

У цьому світлі Зеленський закликав почати підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників по НАТО, і це залежить від усіх. І від усіх вас, шановні дипломати, і від усіх, хто працює заради України, і від усіх в Альянсі. Безпека – це завжди спільні зусилля, і до грудня цього року маємо закласти фундамент таких спільних зусиль", – пояснив він.

Для цього посли в країнах НАТО повинні "працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки", а в решті країн світу – спростовувати російську дезінформацію про євроатлантичні прагнення Києва як нібито причину війни з Росією.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". За даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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