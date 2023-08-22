Иракский мигрант Салван Момика, известный акциями по сожжению Корана в Швеции, подал заявки на проведение еще двенадцати таких мероприятий.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на информагентство TT.

Заявки Момики касаются разрешений на сжигание Корана в разных местах Стокгольма, а также городах Мальме и Эребру в течение следующих трех недель. Ни одна из них пока не одобрена.

Мужчина в комментарии TT заявил, что не остановится, несмотря на то, что его демонстрации, как считается, способствуют ухудшению ситуации с безопасностью в Швеции.

"Я не несу за это никакой ответственности. Я придерживаюсь Основного закона о свободе выражения мнений, и он позволяет мне говорить то, что я хочу", – утверждает Момика.

Мигрант также добавил, что зарабатывает на жизнь видео в TikTok и не зависит от социальных выплат.

Накануне Момику избил неизвестный в боксерских перчатках, который таким образом выразил несогласие с акциями по сжиганию Корана.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.