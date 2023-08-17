Швеция повысила уровень террористической угрозы для страны из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Полиция безопасности Säpo объявила, что оценку угрозы повысили с 3 до 4 уровня из всего пяти.

Руководитель полиции Шарлотта фон Эссен отметила, что причиной такого решения стало не какое-то отдельное событие, а общая оценка ситуации с безопасностью, которая постепенно ухудшается уже длительное время.

Серия акций с сожжением Корана поспособствовала тому, что исламистские террористы могут рассматривать Швецию как цель.

Вооруженные силы Швеции также повысили свою оценку террористической угрозы до уровня 4 из пяти.

До этого почти все время с 2010 года уровень террористической угрозы для страны оценивали на 3 из 5 – за исключением периода в 2015-2016 годах, когда полиция разыскивала подозреваемого в возможном планировании терактов.

Напомним, ранее Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, считая, что угрозы для безопасности страны усилились после серии акций с сожжением Корана.

В Швеции уже рассылали анонимные СМС с призывами отомстить за сожжение Корана.