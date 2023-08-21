Неизвестный в боксерских перчатках избил поджигателя Корана в Швеции

Иракского мигранта Салвана Момику, известного по акциям по сжиганию Корана, в понедельник днем избил неизвестный мужчина, который имел при себе боксерские перчатки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Нападение произошло в городе Седертелье, что в пригороде Стокгольма. На видео, которые распространились в соцсетях, видно мужчину в боксерских перчатках и спортивной форме, который подходит к Момике и начинает с ним спорить.

Момика несколько раз говорит мужчине не приближаться, но тот подходит, наносит несколько ударов и уходит.

В комментарии Aftonbladet мужчина сказал, что после нападения неизвестного, который угрожал ему расправой, находится в больнице с травмой глаза и головы.

"Хотя я пытался остановить его нападение и неоднократно просил его не приближаться ко мне, он настаивал на том, чтобы напасть и избить меня", – добавил Момика.

В полиции Швеции подтвердили факт столкновения в Седертелье и добавили, что начали предварительное расследование по факту нападения.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.