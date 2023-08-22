У Швеції подали 12 нових заявок на спалювання Корану, усі – від однієї людини

Іракський мігрант Салван Моміка, відомий за акціями зі спалювання Корану у Швеції, подав заявки на проведення ще дванадцяти таких заходів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інформагентство TT.

Заявки Моміки стосуються дозволів на спалювання Корану в різних місцях Стокгольма, а також містах Мальме та Еребру протягом наступних трьох тижнів. Жодна з них поки не була схвалена.

Чоловік у коментарі TT заявив, що не зупиниться попри те, що його демонстрації, як вважається, сприяють погіршенню ситуації з безпекою у Швеції.

"Я не несу за це ніякої відповідальності. Я дотримуюся Основного закону про свободу вираження поглядів, і він дозволяє мені говорити те, що я хочу", – стверджує Моміка.

Мігрант також додав, що заробляє на життя відео в TikTok і не залежить від соціальних виплат.

Напередодні Моміку побив невідомий у боксерських рукавичках, який таким чином висловив незгоду з акціями зі спалювання Корану.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.