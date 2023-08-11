Климатический босс ЕС собирается возглавить левый альянс на выборах в Нидерландах

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс является единственным кандидатом, который возглавит объединенную кампанию двух левых партий на всеобщих выборах в Нидерландах в ноябре.

Об этом две политсилы объявили в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Тиммерманс, бывший министр иностранных дел Нидерландов, который сейчас занимает должность еврокомиссара по вопросам климата, будет утвержден на посту лидера кампании Партии труда и "Зеленых левых" 22 августа после голосования.

В сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter, партии приветствовали Тиммерманса как лидера, "который задает направление зеленому и социальному курсу" Нидерландов.

В прошлом месяце члены обеих партий договорились пойти на выборы 22 ноября с общим манифестом и единым списком кандидатов, стремясь объединить левоцентристские голоса в расколотом политическом ландшафте Нидерландов.

Последние четыре правящие коалиции в Нидерландах возглавляла Народная партия за свободу и демократию консервативного лидера Марка Рютте.

Рютте и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Рютте, который дольше всех занимал пост премьер-министра Нидерландов, объявил, что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.

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